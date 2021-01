„Viele Republikaner“ hätten sich geweigert, ein Minimum an Vorsicht walten zu lassen und „mitten in einer Pandemie eine verdammte Maske in einem überfüllten Raum“ zu tragen, erklärte die 55-Jährige am Dienstag auf Twitter. Damit hätten sie zusätzlich zu einem „inländischen Terrorangriff“ noch für ein „Superspreader-Ereignis“ gesorgt. Einige Republikaner hätten sogar Kollegen und Mitarbeiter „verhöhnt“, als diese ihnen eine Maske anboten.