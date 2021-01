Wäre die Verbreitung irgendwo in Österreich in den vergangenen Wochen schon in etwa so hoch gewesen, sei davon auszugehen, dass das große Team aus vielen heimischen Forschungseinrichtungen in Untersuchungen etwa von Kläranlagen auf die Variante gestoßen wäre. Dem war bisher aber nicht so, wie der Experte anmerkte.