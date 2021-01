Donald Trump ist Geschichte

Einer der extrovertiertesten US-Präsidenten dankt ab und möglicherweise früher als gedacht. Nach den jüngsten Vorkommnissen und dem Sturm aufs Kapitol wird Trump mitverantwortlich gemacht, da er via Twitter den Katalysator zum Laufen gebracht hat. Für viele wäre es eine Erleichterung, ein mögliches vorzeitiges Ende des Schreckens. „Er hat Öl ins Feuer gegossen. Er hat Gräben aufgerissen. Und er hat nicht das getan, was seinem Amt und der Würde entspräche.“, konstatiert Schallenberg. Spätestens am 20. Januar übernimmt der demokratische Sieger Joe Biden, der laut Außenminister Alexander Schallenberg eine „Mammutaufgabe“ vor sich hat, indem er das Volk einen muss.