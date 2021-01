Wie berichtet, sammelt das Team der „Karawane der Menschlichkeit“ zurzeit Sachspenden für gestrandete Flüchtlinge in Bosnien. Für die bereits abgegebenen Spenden werden nun dringend Bananenkisten für den Weitertransport benötigt. Die Kisten können nach telefonischer Voranmeldung in Güssing ( 0680/12 83 458) oder in Eltendorf (0676/84 94 60 300) abgegeben werden.