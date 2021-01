Er sei derzeit mit Forderungen von vielen Seiten konfrontiert, schildert der steirische Impfkoordinator Michael Koren am Dienstag auf Nachfrage der APA. Zahnärzte wollen rasch geimpft werden, niedergelassen Ärzte auch, und erst am Dienstag meldete sich die steirische Ärztekammer und forderte in einer Aussendung eine Anpassung der Corona-Impfstrategie: So sollen Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegepersonal und andere Mitarbeiter von sensiblen Bereichen in den Landeskrankenhäusern „raschest geimpft“ werden.