Ob Versandhändler, Elektromärkte oder Möbelhäuser - sie alle werben mit dem Kauf auf Raten. Was Konsumentinnen und Konsumenten oft nicht wissen: Hinter jeder Ratenzahlung beim Händler steckt ein Verbraucherkredit (Ratenkredit), der über eine Bank abgewickelt wird. Dementsprechend vorsichtig sollte man bei verlockenden Teilzahlungsangeboten sein. In der Regel bewegen sich die Effektivzinsen bei Ratenzahlungen zwischen 7 - 20 Prozent. Das bedeutet: Am Ende zahlt man stets eine höhere Summe als den ursprünglichen Kaufpreis zurück.