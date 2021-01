Es war eine Hiobsbotschaft, die Heino wie ein Keulenschlag traf. Aktuell weilt der Schlagerstar („Blau blüht der Enzian“) gemeinsam mit Ehefrau Hannelore und seinem Manager Helmut Werner in seinem Haus in Tirol. Dort ereilte ihn die traurige Nachricht, dass Magier und Tigerdompteur Siegfried Fischbacher an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium leidet.