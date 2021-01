Viele Menschen zieht es derzeit auf die Piste. Ist Skifahren doch eine der wenigen Sportarten, die derzeit, wenn auch unter Einhaltung der Maßnahmen (z.B. dem Tragen einer FFP2-Maske), erlaubt sind. Die meisten Menschen würden den Skitag gerne nicht nur im Gedächtnis, sondern auch per Video festhalten. Doch das Filmen in alpiner Höhe ist meist gar nicht so einfach, da man meist eisigen Temperaturen ausgesetzt ist, auf den Pisten viel los ist und man mit Skiern, Rucksack und Stöcken ohnehin schon viel zu tun hat.