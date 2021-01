„Ich fing an zu weinen“

Ein Tiefpunkt für Lewandowski. „Mein Vater war weg. Jetzt fiel meine Karriere auseinander. Nachdem ich die Nachricht bekommen hatte, ging ich zurück zum Auto, wo meine Mutter wartete. Sie wusste sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich fing an zu weinen.“ Doch der Pole ist ein Kämpfer, gab nie auf. Ein Wechsel zu Znicz Pruszkow, einer anderen polnischen Drittliga-Mannschaft, war die Folge. Zuerst stand jedoch eine Reha auf dem Programm. „Ich war in so schlechter Verfassung, dass ich nicht einmal richtig rennen konnte.“