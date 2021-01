Der jetzt in China vorgestellte, 5,10 Meter lange Viertürer bietet gleich mehrere Superlative. Am beeindruckendsten ist wohl die 150 kWh große Feststoffbatterie, und auch mehr als 1000 Kilometer Reichweite wird man bei E-Autos lange suchen müssen. Und nicht einmal lange Ladezeiten sind zu befürchten, denn statt das Auto jedes Mal anzustöpseln, wird die Batterie einfach gegen eine vollgeladene getauscht. Bis Ende 2021 soll das Netz der Tauschstationen in China auf 500 Stück ausgebaut werden.