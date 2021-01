Mit dem Drohnenführerschein ist, so Austro-Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl, sichergestellt, dass sich Drohnenpiloten ihrer Verantwortung beim Steuern ihres unbemannten Luftfahrzeuges bewusst sind. „Die bereits in den ersten Tagen hohe Zahl an Registrierungen und absolvierten Drohnenführerscheinen freut uns und zeugt von dem hohen Sicherheitsbewusstsein bei unseren Drohnenpilotinnen und -piloten“, meinte Hackl.