Vormerkung für Impfung folgt am 18. Jänner

Ab 18. Jänner kann sich dann jeder für eine Coronaimpfung vormerken lassen. An diesem Tag ist ab 10 Uhr eine Registrierung online möglich. Sobald Termine verfügbar sind, wird man dann verständigt. Den Auftakt werden auch in Wien ältere Personen machen: Menschen ab einem Alter von 80 Jahren, die nicht in Pensionistenwohnhäusern leben, können spätestens ab Mitte Februar geimpft werden, wurde am Dienstag angekündigt. Dafür werden schrittweise Impfstraßen eingerichtet, wie es sie zuletzt auch bei der Grippe-Impfkampagne gegeben hat.