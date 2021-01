Mutation auch in Österreich auf dem Vormarsch?

In Österreich hatte man am Dienstagvormittag den Fernunterricht an den Schulen bis zum Semesterende verlängert. Zudem gibt es Grund zur Annahme, dass sich die britische Mutation mit der Kennung B.1.1.7. auch in Österreich immer stärker ausbreitet. Nach einem am Montag durchgeführten Test der AGES besteht bei 17 positiven Tests in Jochberg im Bezirk Kitzbühel der Verdacht, dass die Personen mit der Mutation infiziert sein könnten.