Wer in der neuen Tiefgarage beim Paracelsusbad im Herzen Salzburgs künftig parken will, zahlt zwei Euro die Stunde oder 20 Euro pro Tag. Oder kann auch sein Auto für 15 Euro über Nacht dort stehen lassen. Das machte nun der neue Betreiber der Tiefgarage, Contipark, via Aussendung bekannt.