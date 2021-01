Der Vergleich der 18 Verwaltungsbezirke zeigt, dass in den Bezirken Steyr Land (9) und Braunau (6) die meisten Verkehrstoten 2020 zu beklagen sind. In Wels Stadt und Kirchdorf waren im vergangenen Jahr keine Verkehrstoten zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in den Bezirken Linz Stadt und Steyr Land (+3) die größten Steigerungsraten bei den Toten, die Bezirke Vöcklabruck (-10), Wels Stadt (-6) und Urfahr Umgebung (-5) konnten den größten Rückgang verzeichnen.