Offiziell ist Donald Trump noch bis zur Angelobung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Jänner im Amt, doch auf der Website des US-Außenministeriums wurde die Amtszeit des US-Präsidenten jetzt vorzeitig für beendet erklärt. Am Montagabend (Ortszeit) war dort zu lesen: „Die Amtszeit von Donald J. Trump endete am 2021-01-11 (11. Jänner 2021).“ Medienberichten zufolge soll ein verärgerter Ministeriumsmitarbeiter hinter den Änderungen auf der Webseite stecken.