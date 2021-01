Die Liga kündigte an, über eine Modifizierung des Gesundheits-und Sicherheitsprotokolls beraten zu wollen. Auch eine ein- bis zweiwöchige Pause steht laut US-Medienberichten im Raum. Die NBA hat daher für den (heutigen) Dienstag ein Meeting der Club-Eigentümer (Board of Governors) angesetzt, will aber eine Unterbrechung der Saison unbedingt vermeiden.