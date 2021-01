Was auch gar nicht geht: Das 300 PS starke Arbeitsgerät irgendwo an der Cote d’Azur in den Sand setzen. „Eine Zielankunft ist das Ziel“, will sich Neubauer in der WRC-Gruppe B von den vielen jüngeren Konkurrenten nicht ins Boxhorn jagen lassen. Zusätzliche Challenge: Das Rallye-Team darf - Covid lässt grüßen - nur aus acht Personen bestehen. Inklusive Pilot. Fünf Mann musste Neubauer absagen. „Vielleicht ist’s gegenüber großen Teams, die auf noch mehr Leute verzichten müssen, sogar ein Vorteil“, hofft Neubauer.