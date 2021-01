Gercke hat nun „Leben“ im Haus

Ebenfalls auf Begeisterung stößt der Name der Tochter von „Germany‘s next Topmodel“-Gewinnerin Lena Gercke und ihrem Liebesten Dustin Schöne. Sie gaben ihrer am 6. Juli 2020 geborenen Tochter den Namen Zoe. Zoe ist kurz wie der Name ihrer Mutter und kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Leben“.