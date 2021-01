Langfristiges Ziel: Vollbeschäftigung

In der „ZiB 2“ hatte er am Vortag gesagt, langfristig Vollbeschäftigung anzustreben - das sei das Ziel jedes Arbeitsministers. Ob er bei der letzten Wahl die ÖVP gewählt hat, wollte er nicht bekannt geben. Bedeckt hielt sich Kocher auch zur zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und Grünen umstrittenen Frage der Flüchtlingsaufnahme aus Lagern in Griechenland, da sei er „kein Experte“.