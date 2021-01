Desirée Nick wetterte gegen Nina Queer

Dass RTL jetzt wegen einer Aussage in einem Interview die Notbremse zieht, daran ist Ex-Dschungelkönigin Desirée Nick nicht ganz unbeteiligt. Die bezeichnete ihre ehemals beste Freundin am Wochenende auf Instagram als Rassistin und forderte RTL auf, die „selbsternannte Hitler-Transe“ nicht in die „Dschungelshow“ zu lassen. Ähnliche Fälle wie zuletzt mit Michael Wendler oder Xavier Naidoo dürften bei der kurzfristigen Entscheidung des Senders aber ebenso eine Rolle gespielt haben.