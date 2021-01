Wenger vs. Arteta

Dass Özil endlich wieder spielen will, steht außer Frage. Dass er das höchstwahrscheinlich nicht mehr für die “Gunners“ tun wird, ist auch anzunehmen. Während ihn sein jetziger Trainer Mikel Arteta auf der Bank schmoren lässt, oder nicht einmal in den Kader der A-Mannschaft aufnimmt, hatte er unter seinem Vorgänger gute Zeiten bei Arsenal erlebt. In der dreistündigen Twitter-Fragerunde sprach Özil von seinem Ex-Coach Arsene Wenger in höchsten Tönen. Und auch zum Fenerbahce-Wechsel wurde er deutlich, wie nie zuvor: