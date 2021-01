Der „Coldspot“ des Landes lag in der Nacht auf Dienstag in St. Michael im Lungau (Salzburg). Minus 23,8 Grad Celsius wurden dort gemessen. Die Ortschaft liegt auf 1075 Metern Seehöhe und zählt 3512 Einwohner, die es sich an diesem Tag wohl zweimal überlegt haben, ehe sie sich in Freie gewagt haben.