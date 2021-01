Mit dem Geld kann sich Carrie Bradshaw so einige Manolo Blahnik Pumps kaufen… Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis kassieren bei ihrem „Sex and the City“-Comeback richtig ab. Laut des Hollywood-Branchenblatts „Variety“ soll jede Schauspielerin 10 Millionen Dollar bekommen, 1 Million Dollar pro Folge. Eine Folge soll 30 Minuten dauern.