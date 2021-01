Wenn es zwischendurch kein Gefühl von Nähe gibt, wird das aufregende Spiel mit der Distanz auf Dauer jedoch eintönig und schal. Im zweiten Lockdown ist deshalb wohl auch ein wenig Ernüchterung eingekehrt. Noch immer leben einige Menschen ihre Sexualität (auch) digital. Lustvolle Telefongespräche und sexuelle Handlungen via Webcam sind im Lockdown allerdings eher selten. Am häufigsten wird sexuelles Begehren in Textform gegossen: Rund jede fünfte Person hat im Herbst innerhalb von zwei Wochen sexuelle Nachrichten an eine Person versendet. Nacktfotos werden etwa von jeder zehnten Person mit anderen geteilt.