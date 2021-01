Über das wegen eines Feiertags verlängerte Wochenende hatten sich vor allem in Regionen auf der Seite des Japan-Meeres die Schneemassen aufgetürmt. Die nationale Meteorologische Behörde warnte am Dienstag aber auch Bewohner in gebirgigen Gebieten der Region Kanto, wo auch die Hauptstadt Tokio liegt, vor Schneefällen.