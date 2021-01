„Moderne Autos sind teilweise kompliziert aufgebaut“, erklärt ARBÖ-Experte Peter Pegrin. „Macht man es falsch, könnten Schäden an den elektronischen Bauteilen entstehen. Am besten sollte man die Autos erst eine Minute verbunden lassen, bevor man den streikenden Wagen startet.“ Will man aber ganz sicher gehen, sollte man lieber die Experten für die Starthilfe anrufen.