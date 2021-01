Bereits am Freitag hatte Alexandra P. bei einer Demonstration in Linz - bei welcher sie wegen aggressiven Verhaltens festgenommen wurde - angekündigt, ihr Café in der Linzer Altstadt trotz Lockdown öffnen zu wollen. Gezählte 37 Gäste folgten ihrem Ruf und versammelten sich ab 16 Uhr in dem Lokal.