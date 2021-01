Die 34-Jährige wandte sich am Montag an die Polizeidienststelle in Fieberbrunn und erstattet die Anzeige. Den Beamten gegenüber erklärte sie, dass sie am Sonntag um 19.08 Uhr ein vermeintliches SMS von der Bank erhallten hatte. „Darin wurde das Opfer darüber informiert, dass ihr Onlinekonto vorübergehend gesperrt worden sei“, so die Ermittler. In der Fake-SMS wurde die 34-Jährige aufgefordert, durch das Anklicken eines Links eine Kontobestätigung durchzuführen.