Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bremst die Euphorie, dass noch es noch im Jahr 2021 zu einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus kommen werde. Trotz des Starts der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern werden es selbst einzelne Staaten nicht schaffen, damit einen weitgehenden Schutz gegen das Virus zu erreichen, so die Einschätzung.