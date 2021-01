„Wir müssen alle an einem Strang ziehen“

Auf den Hinweis des „ZiB2“-Moderators, wonach es Quereinsteiger mangels einer politischen Machtbasis in Österreich bisher stets schwer gehabt hätten, meinte Kocher, dass ihm sehr bewusst sei, wie hoch die Erwartungshaltung an ihn sei. „Aber der Arbeitsmarkt ist ein Bereich, wo alle an einem Strang ziehen müssen“, so der Minister, der sich überzeugt gab, dies auch zu schaffen - auch wenn sich die Zahlen derzeit schlechter als in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland entwickeln würden. Diese Vergleiche möchte er erst nach der Pandemie ziehen. Denn: „Abgerechnet wird am Ende.“