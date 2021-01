Negative Stellungnahmen

Im kommenden Gemeinderat soll erneut darüber abgestimmt werden, ob rund 32 Hektar Grünland in Betriebsbaugebiet umgewidmet werden sollen. Zuletzt hat es von vielen Seiten eine Flut an Einwänden gegeben. So äußerte die Umweltanwaltschaft Bedenken. „Die vorgeschlagene Einzelmaßnahme (Trenngrünstreifen) ist nicht in der Lage, den Eingriff in Naturhaushalt, Landschaftscharakter und Landschaftsbild durch die Umnutzung dieses Landschaftsteils zu kompensieren oder zu mindern“, heißt es in der Stellungnahme. Bürgermeister Öttl sagt über die Einwände: „Jemanden, der gegen Bodenverbrauch ist, wird man schwer überzeugen können.“ Er hofft, dass zumindest ein neu entwickeltes Verkehrskonzept Bedenken der Anrainer aus dem Weg schaffen konnte. Allerdings: Neben den Einwandschreiben gibt es auch negative Gemeinderatsbeschlüsse aus den Nachbargemeinden Ort im Innkreis und St. Martin im Innkreis