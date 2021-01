Die Vermissten, ein junger Snowboarder und ein Skifahrer, setzten am Montag einen Notruf ab, weil sie sich am Goldeck verfahren haben. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus und starteten mit der Suche. „Eine Gruppe bewegte sich von oben nach unten Richtung Tal und die andere sich von unten nach oben“, sagt Bergretter Edmund Steiner von Spittal. „Die Skifahrer konnten noch ihren genauen Standort schicken, was die Suche erleichterte und um einiges beschleunigte. Am Abend hatte es bereits -15.“ Der Weg zu den jungen Burschen musste mittels eines Traktors noch vom Schnee frei geschoben werden. Im Einsatz stand auch der Rettungshubschrauber Flir.