Die Dornbirn Bulldogs haben den sechsten Platz in der ICE Hockey League am Montagabend abgesichert! Die Vorarlberger feierten in einem Spiel der 13. Runde gegen die Graz99ers einen 6:2-Heimerfolg, gingen nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal als Sieger vom Eis und bauten damit den Vorsprung auf die siebentplatzierten Steirer auf fünf Punkte aus.