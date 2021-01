Keine Lust auf ein künstlerisches „Einrosten“ haben derzeit gut zwei Händevoll an heimischen Schauspielern und Filmschaffenden. Deshalb entschloss sich eine illustre Gruppe rund um den sympathischen aus Leutasch stammenden und derzeit in Wien lebenden 44-jährigen Schauspieler René Rebeiz, den aktuellen Lockdown dazu zu nutzen, natürlich im Rahmen und mit den Auflagen der vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen, einen Spielfilm in der Länge von insgesamt 25 Minuten Länge zu drehen.