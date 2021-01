Trübe Tage in Tirol: Alles hat zu, so auch der Innsbrucker Alpenzoo, trotz ausgeklügeltem Sicherheitskonzept – und das schon seit 3. November. Das Ministerium verbietet das Öffnen der Zoos, um Menschenansammlungen über die Feiertage zu vermeiden. Obwohl das Hygienekonzept des Alpenzoos bisher standhielt – bisher hat sich dort niemand angesteckt. Trotzdem ist für Alpenzoodirektor André Stadler klar: Die Gesundheit steht an erster Stelle, momentan geht es um etwas Größeres als seinen Zoo. Daher akzeptiert er natürlich das Gebot des Ministeriums. Aber fair sollte es sein. Nur, ist es das?