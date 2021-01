Nicht für alle gelten Vorgaben gleich

Er hatte in seinen Abstimmungsgesprächen mit dem Bürgermeister unter anderem in Erwägung gezogen, dass man die in die Jahre gekommenen Autos der Freiwilligen Feuerwehr erneuern könnte. Dies wurde jedoch damit abgelehnt, dass die Zuschüsse vorrangig für bauliche Maßnahmen verwendet werden sollten. „Das war für mich einleuchtend. Bis jetzt. Scheinbar galt dieser Umstand nämlich nicht für alle“, sagt Raml. Dem Freiheitlichen stößt sauer auf, dass neben den laut ihm völlig gerechtfertigten 500.000 € für die Modernisierung der Linzer Seniorenzentren vor allem die Museen profitieren sollen.