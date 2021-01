7. Februar 1974, fünf Monate nach dem blutigen Militärputsch in Chile: Familienvater Carlos Zelaya wird mittags auf seinem Arbeitsplatz, einem Weingut in den Bergen von Carafi, von drei Soldaten grundlos überwältigt, verhaftet und auf eine Polizeistation verfrachtet. Ab diesem Zeitpunkt war Zelaya wie vom Erdboden verschluckt. 47 Jahre lebten seine drei Töchter und sechs Söhne in Ungewissheit, suchten verzweifelt nach Antworten.