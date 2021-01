48 Prozent Teuerung

Zuletzt sind laut dem Immobilienpreisspiegel der WKO die Mieten nicht nur in den Städten rapide in die Höhe geschossen (siehe Grafik). In Grieskirchen etwa stieg der durchschnittliche Preis für eine Kleinwohnung von 4,95 Euro im Jahr 2012 auf mittlerweile 7,32 Euro. Das ist eine Teuerung von 48%. Unter sieben Euro brutto pro Quadratmeter Wohnfläche gibt es die „eigenen vier Wände“ nur noch in den Bezirken Freistadt und Wels-Land.