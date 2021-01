Russland hat mit Tests einer Light-Version seines Coronavirus-Impfstoffs „Sputnik V“ begonnen, nachdem das Gesundheitsministerium in Moskau am Montag eine entsprechende Erlaubnis dafür erteilt hatte. Mit den klinischen Studien solle nun in den kommenden Monaten herausgefunden werden, wie sicher das Mittel ist und wie gut es wirkt. 150 Freiwillige beteiligen sich an den Tests.