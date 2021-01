Lauberhorn in Kitzbühel. Corona stellt auch die Sportwelt seit bald einem Jahr auf den Kopf. Am Montag wurden die für das kommende Wochenende geplanten Lauberhorn-Rennen in Wengen wegen hoher Infektionszahlen im Schweizer Skidorf endgültig abgesagt. Kitzbühel springt ein und wartet so mit einem gänzlich aus der Norm fallenden Programm auf: Lauberhorn-Slalom am kommenden Samstag, Hahnenkamm-Slalom gleich diesen Sonntag - also eine Woche früher als geplant. Dafür am Freitag, 22. Jänner, die Lauberhorn-Abfahrt in Kitz, am Samstag, 23., die Hahnkamm-Abfahrt und am Sonntag zum Abschluss der Hahnkamm-Super-G. Wer immer sich jetzt Richtung Tirol aufmachen möchte, um dort bis zu fünf Weltcuprennen binnen weniger Tage live zu erleben: Zuschauer sind nicht erlaubt!