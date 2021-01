Celtic Glasgow muss gegen Hibernian am Montag auf 14 Spieler verzichten - trotzdem soll die Partie stattfinden! Nach Angaben des schottischen Fußball-Meisters war der Franzose Christopher Jullien nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden. 13 weitere Spieler sowie Trainer Neil Lennon und sein Assistent John Kennedy wurden als „enge Kontakte“ von Jullien eingestuft und mussten sich deshalb vorsichtshalber in Quarantäne begeben.