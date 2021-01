Einsatz für Tirols Polizei in Gries am Brenner am Montag! Nachdem mit der Sprengung eines dort befindlichen Hauses gedroht wurde, machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg und durchsuchten das betreffende Gebäude. Zum Glück steckte hinter der Drohung nichts als „heiße Luft“. Denn Sprengstoff wurde keiner gefunden.