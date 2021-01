Spricht man Claudia Riegler auf den heute stattfindenden Snowboard-Weltcup in Bad Gastein an, kommt die 47-jährige Flachauerin gar nicht aus dem Schwärmen heraus. „Für mich ist das jedes Jahr das Saisonhighlight“, erklärt die Snowqueen im Gespräch mit der „Krone“. Obwohl das Event heuer erstmals ohne Fans ausgetragen wird (ORF1 überträgt live ab 19.05 Uhr), ist die Vorfreude nach bisher drei Riesentorläufen auf den ersten Parallel-Slalom in diesem Winter groß. Auch die Erinnerungen an ihrem Heimsieg 2019 werden bei Riegler wieder wach: „Das war einfach unglaublich damals. Wenn der Kurs nicht zu drehend gesetzt wird, ist auch in diesem Jahr wieder alles möglich. In Bad Gastein habe ich am Start immer ein gutes Gefühl“, ist die Grande Dame zuversichtlich. Der vierte Platz beim Weltcup vergangenes Wochenende in der Schweiz stärkt zusätzlich das Selbstvertrauen des Evergreens.