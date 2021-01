Der SC Neusiedl/See erlebte in der bisherigen Saison eine Hochschaubahn der Gefühle. In den beiden Heimspielen konnte man zwei Siege einfahren - auswärts klappte es aber gar nicht. In sechs Partien gab es gleich sechs Pleiten. Mitten im Abstiegskampf der 3. Liga verabschiedete sich jetzt auch noch Goalie Martin Kraus zum Ligakonkurrenten FC Marchfeld Mannsdorf. wenigstens sind die Seestädter bei der Trainersuche fündig geworden. Jürgen Halper wird die Neusiedler in den restlichen Spielen coachen und hoffentlich den Klassenerhalt sichern. Wir fragten bei Club-Manager Lukas Stranz nach.