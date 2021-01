Am selben Tag landete die Polizei auch einen Erfolg in Bludenz. Dort war eine Polizeihundestreife in der Fußgängerzone unterwegs, als sich Schnüffelnase „Bobby“ plötzlich sehr für einen Gegenstand, der am Gehsteig gegen ein Wohnhaus gelehnt war, interessierte. „Bobby“ ist ein ausgebildeter Drogenspürhund, kein Wunder also, dass sich in dem Beutel auch wirklich Drogen - Speed und andere Rauschmittel - befanden. Recherchen ergaben, dass der Besitzer bereits vor zwei Tagen festgenommen wurde.