Mit dem Rücktritt der steirischen ÖVP-Ministerin sind sie nun wieder in aller Munde: Plagiate, also gefälschte wissenschaftliche Arbeiten. Dass so etwas auffliegt, scheint übermäßig oft Politiker zu treffen. Aber in totalen Zahlen kommt es äußerst selten zu Plagiatsvorwürfen: „An der Universität Graz gibt es wenige, vielleicht ein bis zwei pro Jahr“, weiß eine Sprecherin. Etwa gleich verhält es sich an der Technischen Uni in der steirischen Landeshauptstadt: Dort registriert man vielleicht einen Verdachtsfall jährlich, „bis dato gab es bei uns jedoch noch keinen einzigen nachgewiesenen, schwerwiegenden Fall“, wird auf Anfrage betont.