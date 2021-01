Mit Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und anderen Investoren stieg Square One Foods bei der Schokoriegel-Marke Nu-Company ein, dann schnappten sich die Linzer Anteile an der Bio-Ingwer-Essenz Gimber, womit die Zahl an Beteiligungen auf elf stieg. Die Firmen, die das von Michael Goblirsch, Andre Schneider und Spitz-Chef Walter Scherb gegründete Lebensmittel-Investoren-Netzwerk unterstützt, sind alle in Europa daheim.