„Es gibt definitiv einfacheres, als in Corona-Zeiten eine Demonstration zu organisieren. Aber wenn der Hut brennt, muss man auf die Straße gehen“, bekräftigt Keya Baier, Vorsitzender der Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) der Uni. Rund 200 Studis zogen am Montag lautstark vom Hauptbahnhof Richtung Residenzplatz. Die Demo war nicht die erste Protestaktion gegen die neue Uni-Gesetzesnovelle. Am 7. Dezember befestigten Studenten Banner mit der Aufschrift „Bildung brennt“ am Uni-Gebäude. „Die Novelle kommt einerseits zum falschen Zeitpunkt, andererseits geht sie komplett an der Lebensrealität der Studenten vorbei“, so Hande Armagan, stellvertretende ÖH-Vorsitzende.