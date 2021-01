Ein Plus von mehr als einem Viertel bei den Neuanmeldungen verzeichneten die Handelsakademien in Gmünd, Horn, Waidhofen an der Thaya und Zwettl bereits mit dem Startschuss der Wirtschaftsakademie Waldviertel vor zwei Jahren. Der positive Trend hält an. Im heurigen Schuljahr werden rund 800 Schüler von 130 Lehrern unterrichtet. Die auf die Waldviertler Wirtschaft angepassten Themenschwerpunkte werden heuer erstmals gelehrt, da die Spezialisierung erst ab dem dritten Jahrgang erfolgt. Im „virtuellen Klassenzimmer“ werden die Schüler mit modernster Kommunikationstechnik an allen vier Standorten gleichzeitig in ihrem Schwerpunkt unterrichtet.